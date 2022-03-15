المباشرة بتنفيذ خط الطوارئ لإنهاء أزمة المياه في النهروان

2022/03/15 | 15:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم الثلاثاء، عن المباشرة بتنفيذ مشروع خط الطوارئ الرامي للقضاء على شح المياه في منطقة النهروان.

وقال العطا في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تمت المباشرة بالمرحلة الأولى من خط الطوارئ للقضاء على شح المياه في منطقة النهروان، والذي يتضمن مد أنابيب الماء بقطر 800 ملم"، مبيناً أن "هذا الخط هو استثنائي يمتد من نهر دجلة وصولاً الى بحيرة النهروان في تقاطع 9 نيسان".

وأضاف أن "الخط سيعالج أزمة شح المياه في منطقة النهروان بقضاء المدائن، ليتم استكماله بالمدة التي تعهدت بها محافظة بغداد خلال 120 يوما بمواصفات فنية قياسية"، مشيرا إلى أن "المشروع يحظى بمتابعة خاصة من محافظة بغداد، وإشراف مجلس الوزراء، وتنفيذ مديرية ماء محافظة بغداد".

وأكد أن "محافظة بغداد استكملت جميع الاجراءات المتعلقة بالمشروع، مع اضافة جهود اخرى من مديرتي بلديات، ومجاري محافظة بغداد، ليتنسى استكماله بوقتٍ قياسي وانهاء مشكلة شح المياه في المنطقة".

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