لغز الألوهية 8 - جواد بشارة

2022/03/15 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بشارة بحث في الإلحادالإلحاد هو المصطلح لاستكشاف عدم الإيمان وشرح مدى معقوليته.



يرتكز الإلحاد العلمي على وجه التحديد على العلوم الحالية والمنهجيات العلمية للمساعدة في تفسير سبب عدم وجود آلهة حقيقية.



لا يمكن للأديان الشعبية والآلهة المجسمة البقاء على قيد الحياة، لكن العلم مقابل الدين يكون بالكاد هو صاحب القصة الكاملة.



فقط العلم الذي انضم إليه التفكير الفلسفي يكفي لتحليل الحجج اللاهوتية الطبيعية للآلهة ......





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