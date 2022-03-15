احباط تهريب مواد ممنوعة من الاستيراد داخل 17 عجلة حمل في بغداد

2022/03/15 | 15:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الثلاثاء، احباط عملية تهريب مواد ممنوعة من الاستيراد وغير خاضعة للفحص داخل (١٧) عجلة حمل في بغداد.وذكر الوكالة في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، انه “تم ضبط (١٧) عجلة جميعها محملة بمواد مختلفة من بينها مواد بناء ومنزلية ومواد أخرى، كما القت القبض على سائقي العجلات”.وأضافت أن […]

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