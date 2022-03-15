دهوك تكشف عن خطتها بالاحتفال باعياد نوروز

2022/03/15 | 15:52 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظة دهوك مستعدة لإستقبال 15 الف سائح يوميا.

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