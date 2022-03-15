الجهاز الفني يستبعد 4 لاعبين من معسكر العراق

2022/03/15 | 15:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استبعد الجهاز الفني لمنتخب العراق ،اليوم الثلاثاء، 4 لاعبين من المعسكر المقام حاليا في بغداد، قبل مواجهة زامبيا في مباراة ودية يوم الجمعة المقبل.

وقال اتحاد الكرة العراقي، في بيان: “قلص الجهاز الفني للمنتخب قائمة اللاعبين المتواجدين في المعسكر الداخلي المقام حالياً في بغداد”.

وأضاف: “تم منح صلاحية عودة 4 لاعبين للالتحاق بأنديتهم، وهم: محمد مزهر وأمير صباح من الشرطة ويوسف فوزي لاعب الكرخ وحسين عمار من نفط البصرة”.

وزاد: “يلتحق أيمن حسين وبشار رسن بالتدريبات المسائية التي ستقام على ملعب الزوراء، بينما يلتحق مساءً مصطفى ناظم وغداً زميلهم أمجد عطوان”.

وتابع: “خاض المنتخب العراقي وحدة تدريبية صباحية في قاعة (الجيم) بإشراف مدربِ اللياقة البدنية سردار محمد”.

ويحتل منتخب العراق المركز الخامس في المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، برصيد 5 نقاط، ويحتاج للفوز على الإمارات وسوريا، مع تعثر منافسيه، لبلوغ المركز الثالث المؤهل لملحق الفيفا.

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