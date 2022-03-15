لأول مرة منذ اصابته.. إريكسن يعود إلى قائمة الدنمارك

2022/03/15 | 15:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاد كريستيان إريكسن، نجم برينتفورد الحالي وإنتر ميلان السابق، إلى قائمة منتخب الدنمارك خلال التوقف الدولي المقبل.

وهذا الاستدعاء هو الأول لإريكسن لتمثيل الدنمارك منذ تعرضه لسكتة قلبية أثناء اللعب مع منتخب بلاده في يورو 2020 الصيف الماضي.

واضطر اللاعب الدنماركي إلى زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب بعد الإصابة، لكن لم يسمح له باللعب في الدوري الإيطالي.

وأنهى اللاعب الدنماركي عقده مع إنتر ميلان بالتراضي هذا الموسم، وانتقل مجانًا إلى برينتفورد في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، ويمتد عقده لـ6 أشهر فقط.

وتلعب الدنمارك مباريات ودية خلال التوقف الدولي المقبل مع هولندا على أرض الطواحين يوم 26 مارس/آذار، ثم تلتقي صربيا في 29 من الشهر نفسه.

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