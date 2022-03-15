ديالى.. كارثة تهدد 22 الف دونم من البساتين بسبب انحسار مياه نهر خريسان

2022/03/15 | 15:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ديالى..حذر مسؤول حكومي، الثلاثاء، من كارثة قد تطال 22 ألف دونم بسبب انحسار مياه نهر خريسان شمال شرق ديالى.وقال مدير ناحية العبارة(20كم شمال شرق بعقوبة) شاكر التميمي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “مياه نهر خريسان انحسرت خلال الايام الاخيرة بنسبة تصل الى 80% ما ادى قلق شعبي كبير وباتت المياه لا […]

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