داخل (17) عجلة.. الاستخبارات تحبط تهريب مواد ممنوعة في بغداد

2022/03/15 | 16:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، إحباط عملية تهريب مواد ممنوعة من الاستيراد وغير خاضعة للفحص داخل (١٧) عجلة تريلة في العاصمة بغداد.

وقالت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "استمرارا للعمليات التي تنفذها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ومن خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية وبكمائن محكمة في عدة سيطرات ضمن محافظة بغداد تم ضبط (١٧) عجلة جميعها محملة بمواد مختلفة من بينها مواد بناء ومنزلية ومواد أخرى، كما القت القبض على سائقي العجلات".

وبينت، أن "المواد المضبوطة ممنوعة من الاستيراد وغير خاضعة للفحص والسيطرة النوعية ومخالفة للتعليمات الكمركية"، مشيرة إلى "ضبط العجلات وايداع سائقيها التوقيف لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة".

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