قرار انضباطي يشعل المنافسة في دوري الدرجة الاولى

2022/03/15 | 16:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قررت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي بكرة القدم، الغاء خسارة فريق الناصرية أمام البيشمركة واعتماد النتيجة الحقيقية للمباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقته “ايرث نيوز” أن “لجنة الاستئناف في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم عقدت اجتماعاً اليوم وبعد اطلاعِ اللجنة على كل أولياتِ القرار المطعون به، تبينَ أن […]

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