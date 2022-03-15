4 أفلام تتصدر إيرادات الـ Box Office هذا الأسبوع.. وفيلم “Uncharted” في المرتبة الاولى

2022/03/15 | 16:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تصدرت 4 أفلام أمريكية هذا الأسبوع شباك التذاكر العالمي بإيرادات قاربت على الـ 300 مليون دولار، حيث نشر الـ Box Office العالمى قائمة إيراداته هذا الأسبوع، والتى احتل المرتبة الأولى فيها فيلم Uncharted بإيرادات بلغت 277 مليونًا و830 ألف دولار، حيث انقسمت الإيرادات بين 106 ملايين و530 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكي، و171 مليونا و300 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

والفيلم بطولة مارك ويلبرج وتوم هولاند وأنطونيو بانديراس، العمل يدور في إطار المغامرة والكوميديا والدراما والأكشن، وهو مستوحى من سلسلة ألعاب الفيديو الأكثر نجاحًا والذي يقوم بإخراجه روبن فليشر.

بينما وصلت إيرادات فيلم Death on the Nile إلى 117 مليونا و301 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، حيث انقسمت إيراداته بين 38 مليونا و966 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكي، و78 مليون و335 ألف دولار بـ دور العرض المختلفة حول العالم.

والفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ كينيث براناه، وﺗﺄﻟﻴﻒ أجاثا كريستى، وسيناريو مايكل جرين، بطولة جونى ديب، كينيث براناه، بينيلوبى كروز، ميشيل فايفر، جوش جاد، وليام دافو، جودى دينش، ديزى ريدلى، ديريك جاكوبى.

وفي نفس السياق، حقق الفيلم الوثائقى الكوميدى Jackass Forever إيرادات وصلت إلى 75 مليونًا و481 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، حيث انقسمت إيراداته بين 56 مليونًا و281 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكي، و19 ملايين و200 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى.

والفيلم يقوم ببطولته جوني نوكسفيل، راشيل ولفسون، رشاش كيلي، إريك أندريه، ستيف أو، كريس بونتيوس، جيف تريمين، جايسون وي مان أكونيا، إهرن ماكجي، ديف إنجلترا، كريس راب، بريستون لاسي، توري بيلسي، روب ديردك.واحتل فيلم الدراما Dog المرتبة الرابعة بإيرادات بلغت 54 مليونًا و164 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، حيث انقسمت الإيرادات بين 47 مليونًا و803 آلاف دولار بدور العرض الأمريكية، و6 ملايين و360 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

والفيلم بطولة تشانينج تاتوم، كوريانكا كيلتشر، أكويلا زول، كيفن ناش، إيمي رافير لامبمان، جين ادامز، كايدن بويد، دارين كيلان، نيرايدا بيجا، نيكول لاليبيرت.

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