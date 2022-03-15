الاستخبارات تحبط تهريب مواد ممنوعة من الاستيراد في بغداد

2022/03/15 | 16:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أحبطت وكالة الاستخبارات ،اليوم الثلاثاء، تهريب مواد ممنوعة من الاستيراد داخل 17 عجلة في بغداد.

وفي بيان لوكالة الاستخبارات قالت، إن “استمراراً للعمليات التي تنفذها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ومن خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية وبكمائن محكمة في عدة سيطرات ضمن محافظة بغداد، تم ضبط 17 عجلة جميعها محملة بمواد مختلفة من بينها مواد بناء ومنزلية ومواد أخرى، كما ألقت القبض على سائقي العجلات”.

وأضافت أن “المواد المضبوطة ممنوعة من الاستيراد وغير خاضعة للفحص والسيطرة النوعية ومخالفة للتعليمات الجمركية”، مشيرة الى أنه “تم إيداع سائقي المركبات الى التوقيف لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة”.

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