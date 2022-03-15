هيئة أمم جديدة قيد التشكل في عالم جديد ومختلف

2022/03/15 | 16:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "ما يحدث سينتهي في المحصلة إلى عالم مختلف عما عرفناه تقليديا"

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