المعموري: مقر الموساد في اربيل كان يعد لاغتيالات في العراق

2022/03/15 | 16:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..كشف رئيس اتحاد علماء المسلمين في ديالى جبار المعموري، الثلاثاء، بان مقر الموساد في اربيل كان يعد لاغتيالات في العراق تشمل قيادات الحشد الشعبي.وقال المعموري في حديث لـ/ المعلومة /،انه “يوم بعد اخر تتكشف حقائق مهمة وخطيرة عن مضمون مقر الموساد في اربيل الذي استهدف بصواريخ”، مؤكدا أن “المقر كان يعمل لتجنيد […]

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