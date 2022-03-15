صور| مكافحة الإرهاب والأسايش يحبطان مخططًا انتحاريًا خلال شهر رمضان

2022/03/15 | 16:17 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

أعلنت السلطات الأمنية العراقية يوم الثلاثاء 15 آذار/مارس 2022 إحباط مخطط لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) لتنفيذ عمليات انتحارية في شهر رمضان.

وأعلن يحيى رسول، الناطق العسكري باسم الكاظمي أنه "وحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، بتكثيف العمل الأمني، وبكمين استخباري نوعي، أحبط جهاز مُكافحة الإرهاب بالتنسيق مع جهاز أسايش كردستان - مديرية الأسايش العامة - السليمانية مساعي عصابات داعش الإرهابية في التهيؤ لتنفيذ عملية إرهابية انتحارية خلال شهر رمضان".

وأشار الى أنه "تم إلقاء القبض على انتحاريين من جنسيات غير عراقية بالإضافة للناقل عراقي الجنسية داخل مُحافظة كركوك"، مبينًا أن "عملية القاء القبض تمت من خلال تنفيذ عمليات رصد ومتابعة من الحدود وإلى موقع التسليم في كركوك".

وقبل يومين، أعلنت خلية الإعلام الأمني، اعتقال قيادي في تنظيم "داعش" بعملية أمنية في الرمادي مركز محافظة الأنبار.

وذكر البيان، أنّ "العملية نفذت استنادًا إلى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 38 والفوج الرابع لواء المشاة 40، وأسفرت على إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في الرمادي أحدهم ما يسمى المسؤول الأمني لمنطقة زنكورة في الرمادي بمحافظة الأنبار".

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