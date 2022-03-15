المناضل اليساري حين يهوى الوضوح.....12 - محمد الحنفي

2022/03/15 | 16:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي الوضوح في الممارسة:.....3والوضوح لا يصير وضوحا، مؤثرا، وفاعلا في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، إلا إذا كانت علاقة الممارسة بالنظرية واضحة، وخاصة، على المستوى الحزبي، الذي لا تكون فيه الممارسة واضحة، إلا إذا كان الحزب يساريا اشتراكيا علميا، يسعى إلى تغيير الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.وبالنسبة لعلاقة الوضوح بالممارسة، فإنه يمكن القول: بأن المما ......





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