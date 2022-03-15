الحلقة الرابعة: ملاحظات مندوب الى المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب الشيوعي العراقي - ماجد فيادي

2022/03/15 | 16:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ماجد_فيادي النظام الداخلي كنظام متكامل لا يزال بحاجة الى رؤية جديدةفي الحلقة السابقة جرى القفز عمداً على اهم وثيقة للمؤتمر الوطني الثامن (خيارنا الاشتراكي) التي انصح بقراءتها بتمعن، فقد درست ثلاثة محاور بعمق فكري عن انهيار التجربة السوفيتية وربطها بواقع العراق وتعامل حزبنا مع الظاهرة، ثم خرجت بنتائج لا يزال حزبينا يعمل بها على الرغم من عدم الإشارة لها.



الوثيقة تُركت مفتوحة للنقاش والتطوير، لكن ظروف ا ......





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