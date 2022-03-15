بقيمة 50 مليون دينار.. الرافدين يمنح قرضا للمواطنين

2022/03/15 | 16:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، منح قروض بقيمة 50 مليون دينار للمواطنين، لترميم وتأهيل او بناء او شراء الدور السكنية.واوضح المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “فائدة قروض الترميم والبناء او تأهيل الدور السكنية للمواطنين 5 بالمئة”.واشار الى ان “مدة تسديد القرض 10 سنوات وبضمان كفيل موظف […]

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الرافدين يمنح قرضا للمواطنين أولاً على ايرث نيوز.

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