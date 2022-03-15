باكستان ترد على بيان الهند بشأن إطلاق صاروخ بالخطأ

2022/03/15 | 16:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قرشي، الثلاثاء، إن إسلام أباد ترفض بيان وزير الدفاع الهندي بشأن إطلاق صاروخ بالخطأ.

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