اتحاد الكرة يلغي خسارة الناصرية ويعيده لصدارة الدرجة الاولى

2022/03/15 | 16:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، الغاء خسارة نادي الناصرية أمام البيشمركة وإعادته لصدارة المجموعة الثانية بدوري الدرجة الاولى.وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقت وكالة/ المعلومة /، نسخة منه، إن “لجنة الاستئناف في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم عقدت اجتماعاً اليوم وبعد اطلاعِ اللجنة على كل أولياتِ القرار المطعون به، تبينَ أن طلب الاستئناف […]

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