2022/03/15 | 16:40 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: vCuWJQE8Qm4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فيان دخيل ترد على ايران بشأن تحذيرها الأخير لكردستان) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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