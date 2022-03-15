2022/03/15 | 16:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5KEu7nVvgTw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاخوان عبدالله لوان نيوز : القصف الايراني استهدف منزلاً وليس مقراً امنياً) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاخوان عبدالله لوان نيوز : القصف الايراني استهدف منزلاً وليس مقراً امنياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).