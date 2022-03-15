2022/03/15 | 16:40 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفتح: الـ ـ72 ساعة المقبلة ستحسم التحالفات علي الفتلاوي / عضو تحالف الفتح) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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