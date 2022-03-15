تربية كردستان تصدر قرارا يخص طلبة المراحل المنتهية في سنجار

2022/03/15 | 16:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الى طلبتنا الاعزاء من المراحل المنتهية واللذين يسكنون قضاء سنجار وضواحيها تم التواصل مع السيد وزير التربية معالي الاستاذ ئالان حول صعوبة وصول الطلبة الى دهوك لاداء امتحاناتهم ولاجل حل هذه الاشكالية ولان ظروف معظم الطلبة صعبة سوف يتم صرف مبلغ لكل طالب ليستطيع الذهاب الى الاقليم لاداء امتحانات مرحلة السادس الاعدادي النائبة ڤيان دخيل […]

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