2022/03/15 | 16:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، عن اطلاق قرض جديد للمواطنين.

وذكر المصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "اطلق قروضا بقيمة 50 مليون للمواطنين لترميم وتأهيل او بناء او شراء الدور السكنية".

وأوضح أن "فائدة قروض الترميم والبناء او تأهيل الدور السكنية للمواطنين هي 5 بالمئة".

وأشار الى أن "مدة تسديد القرض 10 سنوات وبضمان كفيل موظف مدني موطن راتبه على مصرف الرافدين حصرا مع تقديم رهن العقار المطلوب ترميمه او تأهيله او بناءه او شراءه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يعلن عن قرض جديد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يعلن عن قرض جديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).