تظاهرات في بابل للمطالبة بمحاسبة الاشخاص الذين اعتدوا على الناشط ضرغام (فيديو)

2022/03/15 | 16:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بابل

انطلقت تظاهرات في محافظة بابل، اليوم الثلاثاء، للمطالبة بمحاسبة الاشخاص الذين اعتدوا على الناشط ضرغام.

وقال مصدر مطلع لـ(بغداد اليوم) إن "مئات الناشطين من محافظات مختلفة يتجمعون امام مستشفى الهاشمية بمحافظة بابل حيث يرقدالناشط ضرغام ماجد".

وأضاف ان "المتجمعين طالبوا بمحاسبة الاشخاص الذين اعتدوا على الناشط ضرغام، وإحالتهم للقضاء".

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