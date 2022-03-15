أكبر منصة لتداول العملات المشفرة تحصل على أول رخصة في دولة خليجية

2022/03/15 | 16:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة "بينانس"، أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم، حصولها على رخصة خدمة تداول الأصول المشفرة من مصرف البحرين المركزي، حسبما أوردت وكالة الأنباء البحرينية.

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