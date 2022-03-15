مقتل ثلاثة صحافيين وإصابة أكثر من 30 منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا

2022/03/15 | 16:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قُتل ثلاثة صحافيين وجُرح أكثر من 30 منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير، حسبما أعلنت ،اليوم الثلاثاء، مسؤولة حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني لودميلا دينيسوفا.

وكتبت دينيسوفا على حسابها في تلغرام “أصبح 35 صحافيًا على الأقلّ من ضحايا” القوات الروسية، قُتل ثلاثة منهم.

قُتل الصحافي الأميركي برنت رونو بالرصاص الأحد في إربين في شمال غرب كييف، فيما قُتل الصحافي الأوكراني ايفغيني ساكون جرّاء قصف على برج التلفزيون في كييف، بالإضافة إلى الصحافي الأوكراني فيكتور دودار الذي قضى خلال معارك قرب ميكولاييف في الجنوب.

وأشارت إلى أن عددًا من الصحافيين أُصيبوا “بنيران متعمّدة من العدو”، ذاكرةً صحافيين من سويسرا وتشيكيا والدنمارك والمملكة المتحدة.

وتابعت “يحاول العدو أيضًا تدمير البنى التحتية للإعلام الأوكراني المرئي والمسموع”.

وارتفعت الثلاثاء حصيلة القتلى من القصف على برج “ريفني” التلفزيوني في غرب البلاد قبل يوم إلى 19 قتيلًا.

المصدر: AFP

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