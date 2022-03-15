كييف: استئناف المفاوضات الروسية-الأوكرانية

2022/03/15 | 16:58 - المصدر: قناة التغيير

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أعلن مسؤول أوكراني كبير أن الجولة الرابعة من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا استؤنفت ،اليوم الثلاثاء، بعدما توقفت في اليوم السابق، مشيرا إلى أن مطلب كييف وقف إطلاق النار سيكون من المسائل التي ستطرح على طاولة النقاش.

وكتب المفاوض الأوكراني ميخايلو بودولياك ومستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تويتر “المفاوضات جارية”.

وأضاف أن قائمة المسائل التي ستطرح على طاولة المناقشات تشمل “وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الروسية” من الأراضي الأوكرانية.

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