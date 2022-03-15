الصحة العراقية تسجل 4 وفيات و573 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2022/03/15 | 16:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الصحة العراقية ،اليوم الثلاثاء، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة.



كورونا في البلاد.

وسجلت الصحة، 573 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 1346 شخصا للشفاء”.

وأضافت، أن “حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 4 حالات في عموم محافظات البلاد”، لافتا إلى أن “الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 36572”.

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