بالصور.. هندسة الحشد تشرع بحملة واسعة استعدادا لزيارة النصف من شعبان

2022/03/15 | 17:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شرعت مديرية الهندسة العسكرية في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، بحملة واسعة بالتزامن مع قرب زيارة النصف من شعبان.وذكر بيان لإعلام الحشد، أن “كوادر المديرية بدأت حملتها الواسعة بالتعاون مع الحكومة المحلية في محافظة كربلاء المقدسة لخدمة زائري المحافظة بمناسبة الزيارة الشعبانية”.وأوضحت، أن “الحملة تشمل جهود التنظيف وتهيئة البنى التحتية للخدمات […]

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هندسة الحشد تشرع بحملة واسعة استعدادا لزيارة النصف من شعبان أولاً على ايرث نيوز.

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