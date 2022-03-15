الهند وباكستان..

2022/03/15 | 17:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتصاعد الغضب في باكستان حيث طالب المسؤولون بإجراء تحقيق مشترك مع الهند بعد إطلاقها أحد الصواريخ عن طريق الخطأ، الأسبوع الماضي، ليسقط في منطقة سكنية داخل باكستان المسلحة نوويا.

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