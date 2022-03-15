2022/03/15 | 17:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..كشف عضو مجلس النواب ثائر مخيف، الثلاثاء، أهم أسباب تأخير تشكيل اللجان النيابية داخل البرلمان ، مؤكداً أن، عملية القرعة دخلت حيز التنفيذ بعد تزاحم الكتل على لجان معينة.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال مخيف في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “أهم أسباب تأخير تشكيل اللجان هي تزاحم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تزاحم النواب على لجان معينة..”القرعة “تتدخل لحل النزاع بين الكتل) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تزاحم النواب على لجان معينة..”القرعة “تتدخل لحل النزاع بين الكتل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).