للمرة الأول خلال اسبوعين.. انخفاض أسعار النفط دون مستوى 100 دولار للبرميل

2022/03/15 | 17:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انخفضت أسعار النفط العالمية ،اليوم الثلاثاء، وهبطت بأكثر من 7%، وتم تداول خام “برنت” العالمي دون مستوى 100 دولار للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 1 اذار 2022.

وتراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 7.88% إلى 98.48 دولار للبرميل، وبذلك يكون الخام قد انخفض دون مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 1 اذار 2022.

فيما تراجعت العقود الآجلة لشهر أبريل لخام “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 8.41% إلى 94.35 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.

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