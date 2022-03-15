المحكمة الاتحادية تكشف تفاصيل أبطال دعوى الطعن بعدم دستورية لجنة ابو رغيف

2022/03/15 | 17:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدرت للمحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، توضيحا بخصوص قرارها بعدم صحة الامر الديواني رقم (29) لسنة 2020 بتشكيل اللجنة الدائمة للتحقيق في قضايا الفساد (لجنة أبو رغيف) وقال المكتب الإعلامي للمحكمة في بيان، إنه “سبق وان أصدرنا قرارا بالعـدد (169 /اتحادية/2021)، قضت بموجبه الحكم بعدم صحة الامر الديواني رقم (29) لسنة 2020”.وأضافت، “ولورود طعن […]

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