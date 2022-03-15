أبل تطلق تحديثا لنظام التشغيل وتضيف ميزة طلبها كثيرون

2022/03/15 | 17:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أطلقت شركة “أبل” تحديثا لنظام التشغيل الخاص بها (iOS 15.4)، الذي يمنح مستخدمي “آيفون” عددا من المزايا الجديدة.ومن أبرز المزايا الجديدة، أن التحديث يدعم تفعيل خاصية “التعرف على الوجه” أو Face ID لفتح أو غلق هاتف “آيفون”، أثناء ارتداء الكمامات الطبية.وزادت المطالب بإضافة هذه الميزة لهواتف “أبل” منذ انتشار فيروس كورونا […]

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