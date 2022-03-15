أوراق صوفية وتراتيل عذرية.. شعر لؤي الزبيدي

2022/03/15 | 17:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لؤي الزبيدي مقطوعتان ————— أوراق صوفية —————- (1) الوتر السابع في قيثار القلب يتلفع بالحزن المکنون يتناغم والبعد التائه للروح والعزف جروح (2) يا حادي الروح لاتترك دمي مسفوح فأنا محترق من شجني من أقصی الجسد لأقصی الروح (3) يا من مَننتَ علي بهذا الحزن لاتسلم جسدي للوهن روحي مثقلة برزايا جسدي منفي في الروح […]

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