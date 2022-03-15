شاهد بالفيديو.. شنو يصير لما يريد العراقي يدرس برى البلد ؟ 😂

2022/03/15 | 17:15 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: f9xKgcJ_lwA

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