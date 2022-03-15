وفاة مرجع ديني

2022/03/15 | 17:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

توفي المرجع الديني آية الله العلوي الجرجاني، اليوم الثلاثاء في مستشفى الشهيد بهشتي بمدينة قم المقدسة.

وأعلن نجل آية الله العلوي الجرجاني وفاة والده بسبب تفاقم حالته الصحية.

وأفاد نجله بحديث صحفي تابعته (بغداد اليوم) إن "الراحل كان قد أُدخل يوم الجمعة الماضي المستشفى بسبب تفاقم حالته الصحية بعد التهاب في الرئة حيث خضع لمراقبة صحية شاملة من فريق طبي خاص".

وبين نجل الراحل إن "والده تعرض مساء يوم الاثنين لانخفاض ضغط الدم وانخفاض معدل ضربات القلب مما تطلب تدخلا صحيا من اﻷطباء فعاد إلى وضع طبيعي لكنه لم يعيد وعيه كاملا".

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