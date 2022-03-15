تأجيل دوري الصالات بسبب انشغال المنتخب الوطني بتصفيات آسيا

2022/03/15 | 17:33 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..قرر الاتحاد العراقي بكرة القدم، تأجيل مباريات الدوري الممتاز بكرة الصالات بسبب انشغال المنتخب الوطني في تصفيات آسيا.وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقت وكالة / المعلومة /، نسخة منه، إن “لجنةُ الصالات والشاطئية، قررت تأجيلَ مُباريات الدوري الممتاز لكرةِ الصالات إلى ما بعد انتهاءِ التصفياتِ الآسيويّة التي يخوضها المنتخبُ الوطني لكرةِ […]

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