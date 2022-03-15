بعد اعتقالها.. ماكرون يتحرك

2022/03/15 | 17:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون ، الثلاثاء، استعداد بلاده لتوفير "الحماية القنصلية" للصحفية الروسية، مارينا أوفسيانيكوفا، التي اقتحمت البث المباشر لقناة تعمل بها، الإثنين، احتجاجا على الحرب في أوكرانيا، فيما قالت تقارير إنها تعرضت للاعتقال بعد الواقعة

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