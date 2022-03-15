2022/03/15 | 17:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وفد عراقي ينهي مباحثاته مع الجانب اللبناني بشأن الاتفاقية المشتركة » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 17:32

واع/

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