بعد رفض الاتحادية طعنها.. نائب يطالب الحكومة بإصدار بيان بحل لجنة أبو رغيف

2022/03/15 | 17:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..طالب عضو مجلس النواب محمود السلامي، الثلاثاء، الحكومة بإصدار بيان بشأن حل لجنة أبو رغيف، معتبراً رفض الطعن المقدم بشأن إلغاء لجنة أبو رغيف قرار رادع ودليل قاطع بعدم شرعيتها.وقال السلامي في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “قرار المحكمة الاتحادية برفض طعن قرار الغاء لجنة أبو رغيف دليل ثابت وقاطع بعدم شرعيتها، الأمر الذي […]

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