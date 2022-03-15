رغم اتصالي الصدر والمالكي.. الإطار التنسيقي يؤشر نقطة الخلاف الرئيسية مع التيار

2022/03/15 | 17:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلن الاطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، عن نقطة الخلاف الرئيسية مع التيار الصدري رغم استمرار الحوارات.

وقال القيادي في الإطار علي الفتلاوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الاتصال والتواصل مستمر مع التيار الصدري، ومرحلة الجمود السياسي قد انكسرت فهناك حوارات مكثفة بين الطرفين للوصول الى حلول واتفاقات نهائية بين الطرفين".

واضاف ان "نقطة الخلاف حالياً هو تشكيل الكتلة الأكبر"، مبينا ان "الاطار يريد تشكيل كتلة اكبر تجمع الاطار والتيار معا".

وتابع: "لكن التيار الصدري يرفض ذلك ويريد استمرار التفاوض وتشكيل الحكومة دون وجود كتلة أكبر تكون هي مكلفة وفق الدستور بهمام اختيار رئيس الوزراء الجديد".

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