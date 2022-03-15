2022/03/15 | 17:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، شمول فئة من المتقاعدين بمنحة الطوارئ.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، في مؤتمر صحفي حضرته (بغداد اليوم) إن "مجلس الوزراء قرر شمول المتقاعدين الذين رواتبهم 500 ألف دينار أو أقل بمنحة الطوارئ".

هذا وكشف الناطق باسم الحكومة حسن ناظم في وقت سابق عن تفاصيل جديدة عن قرارات مجلس الوزراء ومنحة الـ100 ألف دينار.

وقال ناظم في تصريح (بغداد اليوم) إن المنحة التي شملت الموظفين قليلي الرواتب والمتقاعدين أيضا ستكون لشهر واحد فقط، مبينا ان "مجلس الوزراء سيدرس الوضع على الأرض ليتخذ مستقبلا قرار بشأن استمراريتها من عدمه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة تقرر شمول فئة جديدة بمنحة الـ100 ألف دينار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة تقرر شمول فئة جديدة بمنحة الـ100 ألف دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).