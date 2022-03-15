إسبانيا تصادر ثاني يخت عملاق لأحد كبار أثرياء روسيا.. هذا ثمنه ومواصفاته

2022/03/15 | 17:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، في وقت متأخر من الإثنين، في مقابلة تلفزيونية، إن السلطات الإسبانية صادرت يختا قيمته 140 مليون دولار "لأحد كبار الأوليغارشية" - نخبة الأثرياء - في روسيا، في ميناء برشلونة.وذلك دون أن يعلن اسمه.

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