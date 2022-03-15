2022/03/15 | 17:50 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احتجاجا على قرارات القضاء.. ناشطو الحبوبي يرفضون أحكام الإعدام الصادرة بحقي متظاهري العزيزية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: ehekP_H7Nd0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احتجاجا على قرارات القضاء.. ناشطو الحبوبي يرفضون أحكام الإعدام الصادرة بحقي متظاهري العزيزية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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