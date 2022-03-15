دولة القانون يعتبر تشكيل لجنة للتأكد من التواجد الإسرائيلي “ذر الرماد في العيون”

2022/03/15 | 17:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي، الثلاثاء، أن تشكيل لجان للكشف عن تواجد الموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان هو “ذر الرماد في عيون المجتمع العراقي وإبعاده عن الحقيقة”.وقال اللامي في حديث لوكالة / المعلومة/، إن “الجماعات الإسرائيلية المتمركزة في أماكن معينة من إقليم كردستان لا تحتاج إلى دليل ليثبت وجودها […]

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