2022/03/15 | 17:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، شمول المتقاعدين الذين رواتبهم 500 ألف دينار أو أقل بمنحة الطوارئ.وقال الناطق باسم المجلس وزير الثقافة حسن ناظم في مؤتمر صحفيو ان”مجلس الوزراء ناقش التحديات التي تواجه الحكومة بينها ارتفاع الأسعار وقرر شمول المتقاعدين الذين رواتبهم 500 ألف دينار أو أقل بمنحة الطوارئ و تمديد تصفير الرسوم الجمركية على […]

ظهرت المقالة مجلس الوزراء يشمل فئة من المتقاعدين بـ”منحة الطوارئ” ويمدد تصفير الرسوم الكمركية للمواد الغذائية أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يشمل فئة من المتقاعدين بـ”منحة الطوارئ” ويمدد تصفير الرسوم الكمركية للمواد الغذائية) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يشمل فئة من المتقاعدين بـ”منحة الطوارئ” ويمدد تصفير الرسوم الكمركية للمواد الغذائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).