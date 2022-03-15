هاشتاك #‏‌تاديب_الكيان يتصدر ترند العراق

2022/03/15 | 18:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد تصدر ترند تويتر العراق هاشتاك #تاديب_الكيان، بعد قصف مركز الموساد الصهيوني في اربيل .وذكر مغردون ان “الابراج التي تم استهدافها ليست ابراجاً خاصة بالاتصالات بل هي عبارة عن مراكز سرية تستهدف امن العراق والدول المجاورة له.وانتقد مغردون رئيس الوزاء المنتهية ولايته “مصطفى مشتت الكاظمي بعد ذهابه الى اربيل لكي يطمأن على مقرات […]

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