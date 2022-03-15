العتبة الحسينية تعلن الاستعداد لزيارة النصف من شعبان

2022/03/15 | 18:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أعلنت العتبة الحسينية المقدسة، اليوم الثلاثاء، إتمام كافة الاستعدادات اللازمة لزيارة النصف من شعبان المليونية. وقال رئيس قسم الصيانة يوسف اسعد صالح السعيدي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "نفذ قسمنا مجموعة من الأعمال الفنية والهندسية للاستعداد والتحضير لاستقبال زيارة يوم النصف من شعبان وذلك من أجل تقديم أفضل الخدمات للزائرين الكرام الوافدين الى مدينة كربلاء المقدسة".وأضاف، أن "الاستعدادات الخاصة بالزيارة تبدأ قبل موعد أي زيارة مليونية بعدة أيام لكي تتم السيطرة على جانب الوقت وتلافي الحالات الطارئة التي تواجه العمل". وأردف: "قيام ملاكتنا الهندسية بجولات تفقدية لمتابعة كافة الأعمال المناطة بنا بغية تسريع وتيرة إنجازها وتلافي الحالات الطارئة التي قد تواجهنا فيها، فضلا عن إقامة بعض الأعمال التي تصب في تنظيم انسيابية حركة الزائرين داخل الحرم المقدس والصحن الشريف".من جانبه قال مسؤول شعبة الأعمال الحرفية في قسم الصيانة حسن حيدر المطيري، إن "وحدة السمكرة وبالتعاون والدعم من قبل ملاكات ورشة البناء ووحدة الآليات شرعت بتنصيب مجموعة من القواطع داخل الحرم والصحن الشريف خصوصا من جهة النساء بما يضمن تحقيق أكبر قدر من الانسيابية والراحة في حركة الزائرين إذ إن وظيفتها تلافي حالات التزاحم أثناء الزيارة وضمان وصول جميع الزائرين للشباك المقدس".وأضاف، "كما أن ورشة الدوشمة والخياطة والتطريز قامت بنشر مجموعة من الرايات واللافتات المطرزة في داخل الحرم وخارجه وتزويد بعض الأقسام بالرايات ابتهاجاً بالمناسبة".وأشار المطيري إلى "قيام ورشة الـ (سي ان سي) بعمل لوحات من مادة الاكرلك بخطوط إسلامية ليتم نشرها حول الحرم الحسيني المقدس وذلك دعما للجنة المركزية لأحياء مناسبات أهل البيت (عليهم السلام)".بدوره قال مسؤول شعبة الاعمال المدنية المهندس عبد الحسن محمد مظلوم، إن "الملاكات الفنية في ورشة الزجاج والمرايا قامت بتركيب زجاج (بلاستك) الى قضبان الشباك المقدس بينما قامت ورشة الحدادة وبالتعاون مع وحدة الآليات بتنصيب جدار من الحديد لصحن الإمام الحسن (ع) الخاص بالتوسعة". وأضاف، "تمت تهيئة مركز استراحة للمتطوعين وإيصال المياه لهم من قبل ورشة السباكة وكذلك عمل قواطع تنظيمية من قبل ورشة النجارة بالإضافة الى عمل تنصيب سكلات حسب الاحتياج ولا يخفى جهود ورشة الطلاء في مشاركتهم لباقي الورش الأخرى في أعمالهم وكذلك معمل الترب في تجهيز الحرم المقدس بمجموعة كبيرة استعدادا للزيارة".وكشف مسؤول شعبة الأعمال الميكانيكية المهندس إحسان عمران عن "مباشرة وحدة الاليات والحوضيات بتجهيز المواكب الحسينية بالماء الارو والصالح للشرب وكذلك تعاون جميع السواق مع كافة الوحدات والشعب لإنجاز العمل بالسرعة الممكنة".وقال: "قامت ورشة الخراطة والتفريز بأعمال صيانة وتهيئة معمل الثلج في محطة ماء براثا إذا تطلب الامر احتياج وتشغيل المعمل خلال الزيارة المباركة بالإضافة الى اسناد وتقديم الدعم الكافي للورش الأخرى".وأضاف، أن "ورشة الألمنيوم قامت بالاستعداد من خلال تنفيذ مجموعة من الأعمال منها عمل صناديق التبرعات والإسعافات الأولية بعدد 10، وعمل شبابيك الحائر في داخل الصحن الشريف".

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